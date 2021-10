De Luca: battaglia per i fondi al Sud, basta truffe, va recuperato il divario

«Noi ci stiamo preparando al meglio. Dobbiamo fare la battaglia per far arrivare al Sud i fondi. Già questo 40% che hanno annunciato per i fondi sanitari è una truffa perché devono servire a fare la medicina territoriale, ospedali di comunità, distretti e quanto altro. Ci sono regioni al Nord che sono già oltre gli obiettivi e regioni del sud che sono a zero perché vengono, magari, dal periodo di commissariamento. Quindi, bisogna ragionare nel merito e sapere che i fondi europei sono destinati al riequilibrio territoriale e sociale, non all'Italia in generale. Sono destinati all'Italia ma per recuperare il divario Nord-Sud, in primo luogo. Allora, c'è davanti a noi una grande opportunità ma c'è anche una battaglia da fare». Lo ha detto a Cava de' Tirreni il governatore della Campania, Vincenzo De Luca.

A proposito del Covid. «Oggi noi siamo all'80% della popolazione vaccinabile che ha fatto le due dosi, quindi per la Campania è un risultato eccezionale. Nelle scuole dopo un mese non abbiamo registrato focolai di contagio. Questo è un altro dato eccezionale che a è mio parere deriva dal fatto che abbiamo vaccinato il 100% del personale scolastico», ha aggiunto il governatore.