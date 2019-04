J'accuse di De Luca: «Cafoni e sciacalli i leghisti che speculano sul caso Incurabili»

Lunedì 8 Aprile 2019, 11:40 - Ultimo aggiornamento: 08-04-2019 12:04

«Ci sono alcune componenti di leghisti che sono veramente fatte da cafoni, sono veramente dei cafoni, degli sciacalli. Stiamo parlando di un edificio di cinquecento anni fa. E si permettono di fare sciacallaggio sul fatto che si è verificata una incrinatura in questa struttura. Che c'entra la Regione con tutto questo?». Così il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha replicato alle critiche rivolte alla Regione dagli esponenti napoletani della Lega per i cedimenti avvenuti nell'antico complesso che ospita l'ospedale Incurabili, nel centro antico di Napoli.«Dovremmo ricordare a questi tangheri della Lega Nord - ha aggiunto il governatore - che stiamo aspettando da un anno che il governo di cui fanno parte sblocchi un miliardo e 80 milioni di euro per il piano per l'edilizia ospedaliera proposto dalla Regione, un anno di attesa senza che abbiano deciso niente. Ci sono ospedali interessati a quei finanziamenti in tutta le regione - dal San Giovanni Bosco agli Incurabili - che stanno in difficoltà per l'irresponsabilità del governo nazionale. Noi siamo persone civili diversamente da questi tangheri. Io non mi sono mai permesso di dire che i quattro morti - non la lesione nel muro del palazzo - avuti nel reparto di Pediatria a Brescia sia una responsabilità del governo regionale della Lombardia o che l'epidemia di legionellosi che abbiamo avuto al Nord sia stata una responsabilità di qualcuno. Purtroppo essere civile in questo Paese è diventata una rarità».