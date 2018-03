Venerdì 23 Marzo 2018, 16:23 - Ultimo aggiornamento: 23-03-2018 16:56

Gli elettori «vanno rispettati» premette e, in virtù di questo, il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, spiega cosa intendeva dire quando, nel corso della direzione regionale del Pd, ha sottolineato che non è fisiologico il boom avuto da M5S nelle terre di camorra. De Luca, nel corso della trasmissione in onda su LiraTv, spiega di aver mosso un «rilievo critico non agli elettori, che vanno rispettati, ma ai Cinque Stelle che quando nella Terra dei Fuochi ha vinto il centrodestra Di Maio ha raccontato che quelli erano voti della camorra perché avevano avuto troppi voti». «Oggi nelle stesse zone e negli stessi comuni - aggiunge - i Cinque stelle hanno avuto una percentuale di voto ancora più massiccia. Allora? Per confermare, ancora una volta, che bisogna fare le persone serie perché i cittadini vanno rispettati, non è che quando vincono gli altri c'è la camorra e quando vinci tu non c'è più».Poi il governatore della Campania parla del caso di Francesco Della Corte, la guardia giurata brutalmente uccisa da una banda di ragazzini, e sottolinea che a Napoli «c'è un clima di violenza che si è diffuso in questi anni con le baby gang, la criminalità organizzata, e poi c'è chi si balocca con queste bande di violenti e non ha il coraggio di dire una parola chiara. Quando c'è la violenza si fa muro, non si discute. Invece a Napoli c'è qualcuno che continua a fare demagogia invece di risolvere i problemi».«Se non ci fosse stata la Regione Campania, Napoli sarebbe sprofondata, mi aspetto sempre che qualcuno dica grazie», ribadisce De Luca. Poi, cita quanto fatto in questi anni. «Lo scorso anno la Regione ha dato ad Anm, l'azienda napoletana di mobilità, 60 milioni di euro, mentre il Comune di Napoli, proprietaria dell'Anm, non ha dato neanche un euro. Senza le nostre risorse Anm sarebbe già fallita due anni fa ed oggi dobbiamo verificare che nonostante il nostro aiuto si portano i libri in tribunale», spiega. E poi, «c'è un cantiere in via Marina, la Regione ha dato al Comune 20 milioni di euro, sono 3-4 anni che non si chiude, un calvario». «Il Teatro San Carlo riceve dal Comune 900mila euro, dalla Regione lo scorso anno ha ricevuto 12 milioni di euro - continua - la Regione ha dato al Comune 3 miliardi di euro per la città di Napoli, 100 milioni solo per finanziare interventi del centro storico». «È arrivato il tempo di fare le cose serie, di amministrare - conclude - Siccome c'è chi non fa nulla, manda fumo con la manovella per dirla con un nostro detto, crede di darsi importanza litigando con me, io tempo da perdere non ne ho».