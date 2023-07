È ancora scontro sul mancato riparto dei fondi Fsc. Con il governatore Vincenzo De Luca contro il ministro Fitto: «Gli ricordo che da un anno abbiamo 21 miliardi di euro che restano bloccati», dice nel suo intervento dal palco dell'assemblea nazionale di Farmindustria, tornando a polemizzare con il ministro per gli Affari europei.

Nel mirino ci sono i fondi bloccati da quasi un anno e su cui da settimane De Luca attacca il governo. Non solo, perché il governatore campano polemizza anche sulla centralizzazione dei progetti con i fondi europei. Una strada che lo stesso Fitto rilancia anche a Napoli: «La posizione del governo è di mettere insieme Coesione e Pnrr, che ha significato molto chiaro. Ora è chiaro che il coordinamento dei diversi fondi è molto utile e importante e ci consente di utilizzare bene le risorse».

La replica a De Luca anche se il ministro pugliese ha già lasciato la platea. «So che non è garbato dirlo, perché il ministro Fitto è andato via, aveva appuntamenti. Ma io sono in totale dissenso con il ministro Fitto, che ripete dati statistici campati in aria», è l'incipit dell'ex sindaco di Salerno. Poi attacca: «Fitto parla del 34 per cento di spesa di fondi Ue in Campania. Ma noi abbiamo avuto un incontro con la commissione Ue l'altro ieri a Napoli e abbiamo una spesa certificata del Fesr 2014-20 del 71 per cento. Una percentuale certificata dall'Ue. E la nuova scadenza che abbiamo è a dicembre per il resto dell'impegno di spesa. Quindi - rincara - siamo in piena regola. Chi non spende sono i ministeri di sviluppo e infrastrutture, che hanno un livello bassissimo». Poi l'attacco sui fondi Fsc. «A Fitto ricordo che da un anno abbiamo 21 miliardi di euro (oltre 5 solo per la Campania, ndr) di fondo sviluppo e coesione che restano bloccati. In un anno avremmo fatto decine di progetti. All'idea di Fitto di trovare una coerenza universale negli investimenti delle Regioni ho replicato che - attacca - non la reggono neanche in Corea del Nord, figuriamoci in Italia. Quindi a Fitto, da modesto artigiano dico: dateci i soldi...».

E sempre i fondi mai arrivati sono il terreno di scontro. Ma stavolta i riparti della sanità: «La Regione Campania da 20 anni viene derubata di 300 milioni di euro, abbiamo perduto fra 5 e 7 miliardi di euro. Non sono una cifra banale, ovviamente anche per responsabilità della Campania, per i debiti accumulati, ma soprattutto per la sciatteria perché nessuno ha voluto combattere per difendere gli interessi dei cittadini campani, anche facendosi qualche nemico. Oggi abbiamo aperto la strada per avere un recupero almeno parziale delle risorse del Fondo Sanitario Nazionale, quindi dobbiamo recuperare risorse per arrivare per lo meno alla media nazionale sul personale, perché siamo ancora sotto di 10.000 dipendenti, e sulle strutture territoriali. Ora - attacca il presidente della Regione - siamo pienamente impegnati in questa sfida, oggi la priorità che ci siamo dati è quella che riguarda le liste d'attesa». Ma nessuna polemica con il ministro alla Sanità Schillaci: «È persona di valore. Innanzitutto è ancora innocente Abbiamo tutto il tempo per crocefiggerlo....Ma io sono l'unico esponente politico che non guarda alle bandiere di partito, ma dice quello che pensa e delle bandiere di partito se ne infischia. Quando avevamo il governo Draghi in piena beatificazione, l'unico che parlava contro era De Luca».