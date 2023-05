De Luca a Città della Scienza con gli studenti: «Con i corsi di formazione professionale titolo di studio equivalente al diploma»

Il presidente della regione Campania Vincenzo De Luca, nella sua diretta Facebook settimanale «Il punto della settimana sui principali fatti di rilievo nazionale e sulle iniziative del governo regionale per imprese, cittadini e famiglie» ha parlato dell'iniziativa tenutasi a Città della scienza con gli studenti per parlare di corsi di formazione professionale della Regione stessa.

Il presidente ha affermato: «C'è un programma per la formazione - lavoro.

C'è un programma per quei ragazzi che non hanno completato il ciclo di studi nelle scuole medie. Questo programma consente di avviare programmi di formazione professionale anche a chi non ha conseguito il diploma o non ha titolo di studi». «Sono programmi molto interessanti concordati con le imprese, gestiti da agenzie private per la formazione» ha aggiunto.

De Luca ha poi continuato: «C'è la possibilità di avere un titolo equipollente al titolo di studio normale per poter concorrere ad un posto di lavoro. Sono molti i programmi in corso per 13 profili professionali che vanno dall'informatica, alla cura della persona, al benessere, e così via. Noi continueremo di dare opportunità ai giovani di formarsi per lavorare».

«Ho incontrato a Città della Scienza centinaia di ragazzi che si presentavano in maniera molto semplice, educata, garbata. Ho avuto una bella immagine di una parte di giovani che hanno spirito di sacrificio e volontà di combattere. Un'immagine che mi ha confortato. Erano ragazzi provenienti da famiglie di povera gente e li ho visti motivati».