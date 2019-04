Giovedì 4 Aprile 2019, 12:30 - Ultimo aggiornamento: 04-04-2019 12:51

Ci sono voluti i libri per riavvicinare le massime istituzioni campane: oggi infatti c'è stata almeno una stretta di mano tra il sindaco di Napoli Luigi de Magistris e il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca al loro incontro nell'auditorium di Castel Sant'Elmo, che ospita la seconda edizione di Napoli Città Libro.A differenza di quanto avvenuto due giorni fa in occasione dell'incontro con le delegazioni dei Paesi che parteciperanno alle Universiadi, quando al suo arrivo De Luca non salutò il sindaco di Napoli che già era in sala, questa mattina de Magistris, salendo sul palco dell'auditorium, ha salutato tutti i presenti, tra i quali anche il governatore campano. Un saluto che mancava da diverso tempo, da quando tra i due è emersa una forte tensione, anche con accuse reciproche a mezzo stampa.