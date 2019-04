De Magistris-De Luca, gelo al vertice per le Universiadi a Napoli

Martedì 2 Aprile 2019, 11:01 - Ultimo aggiornamento: 02-04-2019 11:31

Neanche un cenno di saluto tra il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, e il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, entrambi impegnati questa mattina nella prima giornata del Delegation Meeting in vista delle Universiadi di Napoli 2019.Il «gelo» tra i due, ormai di lunga data, è stato confermato questa mattina quando al suo arrivo De Luca non ha salutato il primo cittadino napoletano, che era già arrivato alla Stazione Marittima ed era già seduto al tavolo dei relatori. Entrambi sono poi intervenuti davanti ai rappresentanti delle delegazioni dei Paesi che parteciperanno alle Universiadi con i loro atleti.«Abbiamo voluto le Universiadi facendo uno sforzo enorme come Regione Campania, investendo in maniera diretta o indiretta 270 milioni di euro per promuovere l'immagine di Napoli, una delle grandi capitali d'Europa e del mondo, e per promuovere l'immagine della Campania - ha detto De Luca - voi iete in una terra che non è la più grande, in un Paese che non è il più grande, ma noi crediamo sia il Paese forse piu ricco di cultura, tradizioni d'arte. Oltre il 60% del patrimonio storico artistico del mondo è concentrato in Italia, e la Campania è forse la terra d'Italia che, insieme con Roma e il Lazio, ospita la maggior parte di questi tesori d'arte».«Abbiamo voluto questo evento sportivo per diverse ragioni: la prima ovviamente è per costruire in Campania, guardando alle giovani generazioni, un grande movimento sportivo . ha proseguito il presidente della Regione - vogliamo diffondere nei quartieri delle nostre città valori positivi, come quelli che si legano alle attività sportive, di rispetto per i valori in campo, per gli avversari, e per i giochi di squadra di solidarietà fra quelli che danno vita a una compagine sportiva. Un grande movimento sportivo che dovrebbe aiutarci a trasmettere valori positivi a un'intera generazione».In tempi di «conflitti politici e religiosi e forme di terrorismo» le Universiadi rappresentano «un'occasione per favorire l'affermarsi nel mondo dei valori della tolleranza, della pace, dell'accoglienza e del rispetto reciproco. Registriamo oggi sulla scena del mondo - ha spiegato De Luca - tensioni, lacerazioni, conflitti politici, conflitti religiosi, forme di integralismo religioso e politico. Registriamo l'esplosione a volte incontrollata di forme di terrorismo». Ecco perché, ha sottolineato il governatore campano, «offrire la possibilità a giovani universitari di Paesi a volte in conflitto fra di loro per incontrarsi, per conoscersi, per scambiarsi esperienze umane, per conoscere più da vicino tradizioni culturali, storiche, è un'occasione per favorire l'affermarsi sulla scena del mondo dei valori della tolleranza, della pace, dell'accoglienza, del rispetto reciproco e nessuno come i giovani universitari può trasmettere questi valori».Le Universiadi sono «una grande opportunità per la nostra terra. Altri hanno rinunciato alle Olimpiadi e noi, in condizioni molto più difficili, abbiamo deciso di accettare la sfida - ha deetto il sindaco Luigi de Magistris - questa è la città d'Europa con il maggior numero di giovani, e avere giovani da nazioni di tutto il mondo è per noi motivo di grande orgoglio, perché lo sport è uno degli strumenti più forti per costruire un mondo di pace, in cui gli sportivi si incontrano in una città di mare, una città del Mediterraneo, europea e con il cuore rivolto verso Sud».«Napoli è onorata di ospitare questo evento così importante, non è stato facile arrivare fin qui anche perché si è partiti in ritardo, ma abbiamo nelle istituzioni donne e uomini in grado di farsi trovare pronti e all'altezza per il 3 luglio - ha proseguito il sindaco - si sta lavorando davvero molto e sinora Napoli non ha fallito alcun obiettivo, soprattutto sui grandi eventi. Napoli è una città che, anche nelle condizioni difficili, sa esprimere il meglio in termini di competenza, professionalità e passione, forse il vero plusvalore della nostra terra. Le istituzioni stanno lavorando bene insieme e continueremo così fino al momento dell'inizio delle attività».