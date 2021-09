A margine della presentazione dei due nuovi treni Rock del Gruppo FS italiano - presentati oggi insieme a un Taf nell’Impianto di Manutenzione della Direzione Regionale - il governatore Vincenzo De Luca ha lanciato un forte appello a vaccinarsi, rivolto in modo particolare alle donne in gravidanza.

«Il mio appello - dice De Luca - è a vaccinarsi tutti, a non ascoltare gli imbecilli che continuano a circolare nel nostro paese. Avere dei dubbi e delle preoccupazioni è legittimo: è un atteggiamento che abbiamo avuto tutti, ma nel momento in cui abbiamo miliardi di persone che sono vaccinate non possiamo più perdere tempo dietro alle stupidaggini che circolano sui social. Vaccinarsi è la precondizione per salvare la vita delle persone e per ritornare a una vita normale. Un appello particolare alle donne in gravidanza: dopo i 3 mesi bisogna vaccinarsi perché il neonato che è morto era di una madre che non aveva fatto il vaccino. Abbiamo altre due o tre donne in gravidanza non vaccinate che sono in terapia intensiva».

Infine il presidente della Regione ribadisce l’importanza che assume la somministrazione del vaccino per la popolazione studentesca:«A metà mese ricomincia la scuola in presenza e se non vogliamo richiudere dobbiamo completare la campagna di vaccinazione».