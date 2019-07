«Una settimana fa si concludevano le Universiadi». Il governatore Vincenzo De Luca pubblica su Facebook una riflessione sul bilancio dell'evento: «Dal 3 al 14 luglio l'immagine di Napoli e della Campania è stata proiettata nel mondo: 118 le delegazioni, oltre 6mila atleti partecipanti, la cerimonia di apertura seguita da 140 Paesi, 300mila biglietti venduti per le manifestazioni sportive. E poi i numeri in crescita per la nostra economia: il 90% delle prenotazioni nelle strutture alberghiere, +10% di ricavi rispetto al 2018, un incremento per le attività commerciali e un trend in crescita che continua anche dopo la chiusura dei giochi. La scelta delle navi da crociera al Molo Beverello per il villaggio degli atleti (insieme al campus di Fisciano e a Caserta) ha impedito che venisse devastata la Mostra d'Oltremare e oggi non abbiamo il problema di come dismettere oltre 3mila container. Solo eredità positive. Oltre ai numeri citati, abbiamo anche i 70 impianti ristrutturati e le migliaia di giovani coinvolti nel volontariato e nelle MiniUniversiadi». «Un grande patrimonio, che insieme alla spinta per la nostra stagione estiva, è il dato più importante da cui ripartire e su cui lavoriamo per la crescita turistica ed economica della Campania», conclude il presidente della Regione.

Domenica 21 Luglio 2019, 16:31

