De Luca e la sua operazione verità: «Democrazia italiana ora al bivio»

«Facciamo una operazione verità sul piano politico. Il sistema politico italiano, la democrazia italiana, è davvero al bivio. In questo momento si sta accumulando un sistema istituzionale frantumato, un sistema dei partiti balcanizzato, una crisi sociale drammatica. Avevamo tutte le ragioni e tutti gli obblighi per mettere insieme una coalizione che fosse in grado di contrastare il centrodestra e offrire una possibilità di governo alternativo all'Italia. Non siamo riusciti a farlo perché ci sono state alcune componenti politiche che rispetto all'obiettivo di salvare l'Italia hanno preferito scegliere di salvare se stessi». Lo ha detto il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, partecipando a una convention elettorale a Taranto alla presenza del segretario nazionale del Pd Enrico Letta e del governatore pugliese Michele Emiliano.

«Sento Calenda, che - ha aggiunto in modo sarcastico De Luca - apprezzo molto per il suo spirito sportivo. Credo sia europarlamentare eletto dal Pd, forse immagina di essere stato vincitore di concorso. Noi tutti dovremmo essere invece debitori nei confronti dell'organizzazione. Abbiamo davanti due settimane che saranno pesanti, difficili, decisive per questa campagna elettorale». «Dobbiamo trovare più convinzioni nelle nostre ragioni - ha osservato De Luca - e dobbiamo fare uno sforzo per proporre argomenti agli indecisi, agli astenuti».