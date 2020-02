De Luca e le elezioni regionali in Campania: «Lavoriamo per le liste in sintonia con Zingaretti»

In diretta a ‘Barba&Capelli’, trasmissione di Corrado Gabriele in onda su Radio CRC, è intervenuto Vincenzo De Luca: «Siamo assolutamente attrezzati per gestire la situazione di emergenza data dal Coronavirus. Da oggi parte il numero verde, 800 90 96 99, dove si potrà fare capo per chiedere spiegazioni, per chiarire dubbi. Vogliamo evitare, in questo modo, un clima di psicosi. L'invito è di avere grande cura dell'igiene personale, lavarsi spesso le mani, ma nulla di particolarmente impegnativo. Fra le tante cose positive che esprime la Campania, siamo la prima regione per gli investimenti nei campi della ricerca. Ci piangiamo così addosso, senza guardare agli obiettivi raggiunti. Oltre 150 milioni sulla ricerca sul cancro, che impegna strutture universitaria, ma anche centri privati, per riuscire a creare un vaccino sul cancro. Abbiamo stabilizzato 200 ricercatori al Pascale. Nel gruppo di ricercatori dello Spallanzani, abbiamo un a presenza importante di campani. Ci sono tante cose belle in un paese un po' sgangherato, che ci danno qualche speranza. Su dovrebbe dare una priorità a migliaia di giovani che si trovano ancora in una situazione di precariato. Speriamo che il nostro paese si svegli, cercando così di concentrarsi sul futuro».

«Quadro politico? Si sta svolgendo in una maniera abbastanza tranquilla, soprattutto per quel che riguarda la Campania, nonostante il chiacchiericcio persistente. Ho detto ai mie collaboratori di chiudere occhi ed orecchie e di pensare a lavorare, senza perderci nella politica politicante. C'è ancora l'idea che i cittadini stigmatizzati sotto le bandiere dei partiti, ma non è più così. Stiamo andando avanti, stiamo preparando le liste e stiamo, soprattutto, continuando a lavorare, senza farci coinvolgere dalle scemenze della politica politicante. A Giugliano avremo la presentazione del nuovo ospedale che stiamo realizzando. Dobbiamo fornire al Ministero i progetti di decine e decine di ospedale da costure. Parliamo di un miliardo e ottanta milioni di euro che abbiamo strappato dopo anni. Queste sono le cose di cui parlare. Whirlpool? E' una vicenda che si è trascinata in maniera un po' stanca, raggiungendo un livello preoccupante. In Campania viviamo un paradosso: essendo la regione più industrializzata del sud, andiamo bene quando c'è una ripresa, invece quando c'è un periodo di calo, ne soffriamo più degli altri. Abbiamo fatto una messa a punto molto interessate e chiarificatrice».

«Abbiamo riconfermato una delibera, per Whirlpool, dove la Campania mette a disposizione 20 milioni di euro per un accordo di sviluppo,s e l'azienda decide di restare a Napoli. Questa è l'unica proposta concreta.Siamo impegnati sul tema del lavoro, che è i tema principale. Abbiamo assunto i primi 800 infermieri dopo 20 anni . Nessun altra regione italiana ha mai fatto tanto, per contrastare questa emorragia di giovani. Concorsone? Dal 13 di questo mese inizia la seconda prova, che terminerà in circa 10 giorni. Siccome sono 13 profili professionali, non sarà un'informata generica, ma cerchiamo di ringiovanire la pubblica amministrazione. Si correggeranno gli elaborati, entro il mese di febbraio, per poi firmare i contratti con i vari comuni. La validità della graduatoria sarà di due anni. Per il primo anno si farà un periodo di formazione, dopodiché si arriverà alla stabilizzazione finale. E' un esperimento unico in Italia, che ci darà la possibilità di dare lavoro a 10mila giovani. Reddito di cittadinanza? Deve restare, ma bisogna fare un lavoro di controllo più massiccio, così da poterlo darlo a chi davvero lo merita, e non chi ha la casa di proprietà. EAV? E' assurdo che, dopo 6 mesi, non siano la certificazione per far partire i nuovi treni. La parte gestita da Trenitalia va benissimo. Cardarelli? Per evitare di perdere altri anni, abbiamo assunto i primi 800, presi dalla graduatoria aperta. Poi abbiamo lavorato per stabilizzare tutti i precari. Vorrei sollecitare chi fa un lavoro a tempo determinato di fare i concorsi, quando vengono banditi. Siamo alle prese con questi problemi. Sensibilità social,e apertura, ma rispetto delle regole. Abbiamo fatto un bando che riguarda le agevolazioni sul fitto, stanziando 13 milioni di euro. Si può fare una domanda entro il 13 marzo, per aver un contributo massimo di 2mila euro per agevolare chi, con un reddito basso, deve pagare il fitto.Più di quello che stiamo facendo, mi sembra davvero difficile fare».

