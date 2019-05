Giovedì 2 Maggio 2019, 19:01 - Ultimo aggiornamento: 02-05-2019 19:02

«Stiamo preparando quattro o cinque idee progettuali per la trasformazione della città di Napoli. Idee che offriremo al dibattito pubblico per cercare di mobilitare altre risorse». Lo ha detto il presidente della Giunta regionale, Vincenzo De Luca, parlando con i giornalisti a margine della II edizione di «Industria Felix La Campania che compete» a Città della Scienza, a Napoli.Per Città della Scienza la Regione Campania «ha fatto sforzi enormi» ha poi detto il presidente della giunta regionale. «Abbiamo fatto un grande sacrificio economico - ha aggiunto De Luca - perché per tutte le realtà che abbiamo ereditato non c'è una sola che il bilancio non attivo ma in pareggio». «Abbiamo messo in campo investimento per coprire i debiti - ha concluso De Luca - è abbiamo avviato il rinnovamento anche dello Statuto spiegando agli amici di Città della Scienza che bisogna fare i conti con i bilanci».Attendiamo entro fine maggio lo sblocco degli investimenti nell'edilizia sanitaria». Il piano, ha sottolineato De Luca, è «stato presentato esattamente un anno fa al ministero della Salute e vale un miliardo e 89 milioni di euro». Con lo sblocco del piano si potranno fare i nuovi ospedali «della Costiera Sorrentina, il nuovo ospedale San Paolo, un nuovo ospedale a Giugliano, un nuovo ospedale a Salerno, un nuovo padiglione Nola».