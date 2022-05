Ospedale Cardarelli di Napoli, De Luca: «Pochi medici per concorsi disertati»

«Il Cardarelli significa in primo luogo carenza di personale nel pronto soccorso, perché i medici non partecipano più ai concorsi». Lo ha detto il governatore della Campania Vincenzo De Luca, intervenendo all'assemblea di Confindustria a Benevento, parlando dell'ospedale napoletano di recente teatro di gravi disagi per il sovraffollamento del pronto soccorso.

APPROFONDIMENTI LA SANITÀ Ospedale Cardarelli di Napoli, nessun iscritto al concorso per ​sei... LA SANITÀ A OSTACOLI Ospedali, a Napoli l'emergenza si allarga: dopo il Cardarelli... IL FOCUS Cardarelli, non solo barelle: l'emergenza oltre il pronto...

De Luca ha quindi evidenziato: «Quando rivendichiamo di aver retto all'emergenza Covid, rimanendo la regione con la percentuale più bassa per i morti, abbiamo fatto un miracolo con 10mila dipendenti in meno». «Dateci almeno questa soddisfazione», ha concluso De Luca.