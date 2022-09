De Luca su Facebook: «Meloni ha mostrato grande intelligenza»

«La vincitrice delle elezioni, Giorgia Meloni, ha mostrato grande intelligenza immediatamente dopo il risultato elettorale, grande equilibrio, prudenza. È consapevole della pesantezza dei problemi». Così il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, in diretta Fb.

«Avremo da affrontare una questione enorme che è l'aumento enorme delle bollette della luce e del gas - ha aggiunto - c'è da augurarsi che prevalga il senso di responsabilità da parte di tutti».

«Sul Mezzogiorno, che rischia di esser cancellato, è indispensabile che il nuovo governo apra una discussione sull'autonomia differenziata, uno dei punti chiave del programma elettorale della Lega», ha detto ancora il governatore auspicando il «rispetto della Costituzione italiana, se si va avanti sull'autonomia differenziata non si intacchi l'unità nazionale e non si penalizzi il Mezzogiorno che in campagna elettorale è scomparso».