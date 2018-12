«Ferma condanna per ogni forma di violenza dentro e fuori lo stadio e piena solidarietà a Koulibaly, un grande campione esempio di correttezza in campo e di dignità umana». Lo scrive su Twitter il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, commentando quanto accaduto ieri a Milano in occasione di Inter- Napoli, prima della partita con gli incidenti che hanno provocato la morte di un tifoso interista, e durante, con i cori razzisti rivolti al difensore del Napoli.

Giovedì 27 Dicembre 2018, 11:59

