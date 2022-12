De Luca: Fico candidato? Un piacere averlo come antagonista

«Fico non so che stia facendo, sarà un piacere averlo come antagonista se si vuole candidare. I 5 Stelle si sono già candidati contro di me e hanno avuto il 10%, nessun problema, lo aspettiamo». Lo ha detto il governatore della Campania Vincenzo De Luca sull'ipotesi che l'ex presidente della Camera Roberto Fico voglia tentare di succedergli nel 2025. «So che gode - ha aggiunto - di un appartamento e uffici pagati dai contribuenti italiani».

«Noi diamo la parola - ha aggiunto De Luca a margine della presentazione della mostra Bizantini al Mann, commentando anche il no di Fico alla legge per il terzo mandato in Regione - ai cittadini, non ai burocrati romani. Non so lui che problema abbia. Noi però lo aspettiamo con gioia e curiosità, venga a confrontarsi con il popolo».