De Luca, fondi alla sanità privata: esposto M5S alla Corte dei conti

Il clima di solidarietà per il Covid si può dare definitivamente per archiviato da ieri: perché 29 parlamentari e 4 consiglieri regionali grillini firmano un esposto alla Corte dei Conti sui rimborsi stabiliti dalla Regione per le cliniche private che hanno offerto supporto alla sanità pubblica per la gestione dell'emergenza. Nel mirino, in particolare, il punto in cui i privati incassano il 95 per cento delle prestazioni non erogate ma disponibili. «Paghiamo pieno per vuoto», attacca Valeria Ciarambino, capogruppo M5S nel consiglio regionale nel corso di una videoconferenza stampa con i parlamentari grillini Maria Domenica Castellone e Nicola Provenza.

Al centro dell'attacco il protocollo d'intesa del 28 marzo tra palazzo Santa Lucia e l'Aiop (l'associazione dell'ospedalità privata) che avrebbe due punti critici secondo i grillini. Innanzitutto gli «inopportuni e sproporzionati rimborsi alle cliniche private fino al 95 per cento di un dodicesimo del budget annuale per i mesi di emergenza Covid-19, erogati non per le prestazioni effettivamente rese in sostegno della sanità pubblica per il ricovero di pazienti contagiati, ma sulla base della disponibilità». Per l'M5s la percentuale accordata è troppo alta ed in favore dei privati «visto che il decreto Liquidità prevede un massimo del 70 per cento».

Accordo poi rivisto al 70 per cento il 14 aprile seguendo il decreto ma, accusa la Ciarambino, «il 3 maggio sarebbe stato sottoscritto un ulteriore verbale d'intesa tra Aiop e Regione, con il quale si ribadisce che per le mensilità di marzo, aprile e maggio 2020 la modalità di remunerazione sarà quella prevista dall'art. 7 del protocollo d'intesa del 28 marzo: vale a dire il 95 per cento e non più il 70 per cento». E proprio questo punto è al centro dell'esposto firmato dai grillini e spedito ai giudici contabili. Con un ulteriore dettaglio politico: il grosso delle truppe schierate sulla vicenda sono parlamentari e non semplici consiglieri. Il segnale che le elezioni regionali si avvicinano e i vertici nazionali del Movimento hanno intenzione di riprendere la guerra contro De Luca.

«Le fritture di pesce di De Luca sono tornate alla ribalta camuffate sotto l'emergenza Covid. La sanità privata - attacca la Ciarambino mentre mostra la lettera dell'Aiop alla Regione che richiedeva il rispetto del 95 per cento - è in grado di orientare le scelte della Regione, che diventa subalterna. Ci sono una serie di lettere che tratteggiano scontri giornalieri con le Asl che rifiutano di attuare il protocollo e in cui sono presenti commenti che rasentano l'offesa».



Sulla vicenda la parlamentarespiega di aver presentato un'interrogazione e annuncia battaglia: «Il protocollo - è in contrasto con il decreto del governo. Ho chiesto verifiche e approfondimenti al ministro Speranza».

E così il collega Nicola Provenza, che evidenzia come, in Campania, «il paziente cronico contribuisca a sostenere i livelli occupazionali del privato e del pubblico e in cambio non riceva il suo diritto all'assistenza. La rete territoriale - aggiunge - si è rivelata completamente inesistente, d'altronde non era possibile in un mese o due se prima non c'era».

