De Luca e il fondo sanitario nazionale: «Campania pronta a fare la guerra»

Il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, rivolge un appello ad Annarita Patriarca e a Beatrice Lorenzin, rispettivamente presidente Intergruppo per le Neuroscienze e l'alzheimer della Camera e del Senato. E lo fa in merito al riparto del fondo sanitario nazionale che «vede la Campania ultima tra le regioni». «Chiedo alle onorevoli Patriarca e Lorenzi , perché se ne facciano carico con le rispettive forze politiche - ha detto De Luca - dovremmo approvare il nuovo riparto. Ci rapinano ogni anno di 300 mln di euro tenendo conto come unico criterio l'età anagrafica, sono stati cancellati i criteri come l'aspettativa di vita, parametro vero e deprivazione sociale. Qui la miseria non è un concetto letterario, è una dimensione di vita».

Quando «c'era il valoroso Speranza», ha aggiunto, «abbiamo fatto ricorso al Tar che ha detto: siete scorretti, dovete usare tre criteri, Speranza ha integrato la spesa storica con altri due criteri, attribuendo lo 0,5 ai due criteri.

Roba da prendere il lanciafiamme».

«Dopo una lunga battaglia abbiamo ottenuto lo 0,75. Siamo ancora ultima regione d'Italia, faremo battaglia per far pesare altri due criteri almeno per il 2% ma dovremo fare la guerra - ha concluso - Oggi siamo a meno 40 euro pro capite per cittadino campano. In queste condizioni cosa vogliamo chiedere ai nostri dipendenti?«.