De Luca: «I disoccupati chiedano il reddito di cittadinanza, no a nuovi precari»

Martedì 30 Aprile 2019, 15:42 - Ultimo aggiornamento: 30-04-2019 15:56

«Non so cosa vogliono i contestatori di ieri, non l'ho mai capito. Se ci sono disoccupati il governo ha proposto il reddito di cittadinanza, lo chiedano».Lo ha detto il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, commentando la protesta attuata ieri dai disoccupati a Napoli in occasione di una tappa elettorale di Nicola Zingaretti, segretario del Pd. Protesta sfociata in scontri con le forze dell'ordine.«Se la loro richiesta - ha detto De Luca - è quella solita: andiamo a lavorare noi, non si sa dove e come, a scapito di tutti gli altri la risposta è no. Se la richiesta è dare vita ad altri spezzoni di precariato che poi per 20 anni stanno a fare i cortei a Napoli la risposta è no. Se la richiesta è violiamo le leggi e pensiamo ai fatti nostri la risposta è no. Se si chiede un aiuto la risposta che diamo è quella che offre il governo: il reddito di cittadinanza». «Io - ha concluso De Luca - mi preoccupo delle decine di migliaia di bravi ragazzi disoccupati che però non vanno ad aggredire nessuno nelle piazze. Mi commuovo più per queste situazioni che per quelle di ieri».