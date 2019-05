Il boom di Salvini? Per il governatore della Campania Vincenzo De Luca «bisogna avere fede e aspettare». «Oramai - ha sottolineato commentando con i cronisti il voto alle Europee - si è visto che in Italia chi diventa primo partito rimane primo partito per un anno, non di più. È capitato a Renzi, ai Cinquestelle, ora a Salvini. Tra un anno si ammoscia pure Salvini e andremo bene tutti quanti». «Abbiamo avuto un boom della Lega come previsto - l'analisi del presidente campano - perché ha egemonizzato totalmente il tema della sicurezza che è un tema che, almeno per quel che mi riguarda, abbiamo anticipato in Campania venti anni prima di Salvini. I Cinque Stelle hanno un crollo drammatico, in tutto il Centronord hanno un elettore su dieci; nel Sud hanno un crollo altrettanto pesante». «Mi pare - ha osservato De Luca - si sia mosso il quadro politico e che ci siano tutte le condizioni per voltare pagina in Italia. Sono molto fiducioso e credo che alla fine si dimostrerà che le cose che contano in politica sono legate alle cose concrete che si fanno, non alle chiacchiere o ai tweet. Mi pare vada bene così». Dal governatore un passaggio anche sul dato dell'astensionismo: «È sempre un dato di critica nei confronti del potere o di mancata motivazione - ha detto - è un tema su cui riflettere. Ma mi pare che siano cambiate le gerarchie politiche nel nostro Paese. Un anno fa, non dieci anni fa, avevamo i Cinquestelle primo partito, adesso abbiamo la Lega primo partito e il Pd secondo partito. Mi pare che stia cambiando tutto. Per quel che ci riguarda in Campania siamo estremamente sereni, tranquilli, dobbiamo solo continuare a lavorare, il resto verrà».

Lunedì 27 Maggio 2019, 12:44

