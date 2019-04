Giovedì 11 Aprile 2019, 13:59 - Ultimo aggiornamento: 11-04-2019 14:01

«Il ministero della Sanità dorme e pensa solo a fare aggressioni politiche del tutto improvvide». Così Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania, parlando del caso del cinquecentesco Complesso degli Incurabili di Napoli, dove il crollo di una volta nella chiesa di Santa Maria del Popolo ha costretto allo sgombero dei pazienti e delle attività clinico-assistenziali. «La Regione - ha ricordato De Luca - aveva già proposto da un anno al Ministero, che è totalmente distratto, un piano per l'edilizia ospedaliera di 1 miliardo e 80 milioni. Quel piano prevedeva un investimento di 17 milioni di euro per il consolidamento strutturale degli Incurabili».Per il Complesso degli Incurabili, ha proseguito De Luca, faremo il massimo dello sforzo possibile per salvaguardare un patrimonio innanzitutto storico, artistico e architettonico, ma anche per garantire nel centro storico di Napoli un presidio ospedaliero. Sappiamo che, se dovessimo ragionare in termini fiscali sulle caratteristiche di appropriatezza di questi edifici per ospitare ospedali, dovremmo chiudere il 90% degli ospedali in Italia. Questo è un edificio del '500 ristrutturato nel '700, cercheremo di collocare qualche attività nella Sun a 100 metri di distanza, ma cercheremo di essere all'altezza dei nostri doveri«, ha concluso De Luca.