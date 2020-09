De Luca indagato, de Magistris: «Io distante politicamente ed eticamente da lui»

«Non c'è bisogno di questa vicenda per marcare il mio distanziamento politico ed etico da De Luca». Lo ha detto il sindaco di Napoli Luigi de Magistris, intervenuto a «Tagadà» su La7, commentando l'inchiesta che vede coinvolto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca.

LEGGI ANCHE De Luca indagato, Ciarambino accusa: «È lui il primo degli impresentabili»

De Magistris spiega di non voler entrare nel merito dell'indagine «per due motivi: il primo perché conosciamo molto poco, è solo una notizia giornalistica, ovviamente di alto livello uscita oggi su un quotidiano nazionale, e la seconda è che, siccome il presidente è in campagna elettorale e io no, non vorrei che qualcuno possa pensare che io voglia strumentalizzare politicamente questa vicenda».



© RIPRODUZIONE RISERVATA