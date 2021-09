De Luca: «Investimenti da 350 milioni è una rivoluzione nella Sanità campana»

«Stiamo facendo una rivoluzione nella sanità campana: è il più grande programma di investimenti che ci sia mai stato in Campania, nella rete ospedaliera. Da Sessa Aurunca, a Solofra, Pozzuoli, Nola stiamo potenziando la rete delle strutture e poi c'è il grande ospedale che si farà a Salerno, il nuovo Ruggi d'Aragona». Lo ha detto a Salerno il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, nel corso dell'incontro con la stampa per illustrare i progetti per la realizzazione del nuovo ospedale e del polo di riabilitazione. ,«Sarà - ha aggiunto De Luca sul nuovo Polo salernitano - il secondo ospedale della regione, nell'ambito di un programma di investimenti di 1,3 miliardi di euro per la sanità. Qui, finalmente, realizzeremo anche un polo spinale, nell'ambito di un polo della riabilitazione pubblica, unico in regione. A questo grande progetto si uniscono altri investimenti. Ci saranno - ha spiegato ancora il governatore - altri investimenti nell'ospedale di Nocera Inferiore e in quello di Battipaglia. E' un programma di umanizzazione della nostra sanità e di completamento dell'offerta sanitaria».

Lo scorso 11 settembre 2020, fu presentato il progetto del nuovo ospedale. De Luca ha spiegato ai giornalisti cosa è cambiato in questo anno. «Presentiamo oggi il progetto definitivo. Abbiamo fatto una conferenza di servizi e abbiamo acquisito tutti i pareri urbanistici. Dunque, oggi, siamo pienamente nella fase esecutiva. Avremo ad ottobre l'ultimo passaggio amministrativo. Abbiamo definitivo le ipotesi di nuova viabilità intorno al nuovo ospedale e acquisito con le ferrovie una nuova fermata della metropolitana all'altezza dell'ospedale nuovo che andremo a realizzare. A fine anno avremo il progetto esecutivo e partiamo con la gara. Dal punto di vista amministrativo, abbiamo fatto un miracolo. Non esiste in Italia una procedura amministrativa di un anno per realizzare un ospedale di 350 milioni di investimenti e 750 posti letto».

Soddisfazione da parte del sindaco di Salerno Vincenzo Napoli, il quale, ai giornalisti, a margine della presentazione ha detto: «La nuova cittadella ospedaliera programmata dal presidente De Luca rappresenta un importante investimento nel campo dell'edilizia sanitaria. La costruzione del Nuovo Ospedale ha pertanto una notevole valenza economica ed occupazionale. Nel contempo si creano le condizioni per il potenziamento della didattica e della clinica per la Facoltà di Medicina che sta già raggiungendo traguardi importanti degni della grande tradizione della Scuola Medica Salernitana».