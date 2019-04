«Inviterò Zaia alla mostra di Canova». L'annuncio è del presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca. «Lo inviterò qui a Napoli per fargli vedere un'altra immagine della città e della regione. Continueremo anche un discorso tra noi, facendogli capire che se la sfida è quella dell'efficienza, quella della sburocratizzazione, allora noi siamo in prima linea. Il tutto, però, a tre condizioni: l'unitarietà della scuola pubblica, che dovrà rimanere nazionale o regionale; un servizio sanitario che sia universale per tutti i cittadini; un fondo di perequazione che possa sostenere la ripresa del Sud e il recupero nei confronti del Nord. Così potremo fare insieme la battaglia per avere più autonomia». «Spero che Zaia accetti l'invito - ha concluso De Luca - così gli farò gustare la gastronomia della Campania che non ha competitori».

Venerdì 12 Aprile 2019, 18:25

© RIPRODUZIONE RISERVATA