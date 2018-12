De Luca jr tuona: «Vergognoso taglio dei fondi al termovalorizzatore di Acerra»

«È vergognoso il taglio dei fondi della Campania per il Termovalorizzatore di Acerra». Così, in una nota, il deputato Piero De Luca, capogruppo del Pd in commissione Politiche europee. «In queste ore - ricorda De Luca - sto facendo una forte battaglia in Parlamento contro la soppressione di 30 milioni di euro annui destinati sin dal 2010 alla Regione Campania per la gestione del Termovalorizzatore di Acerra. Ieri notte in Commissione bilancio è stato rigettato un mio emendamento relativo all'utilizzo di tali risorse. Pertanto, nella manovra di bilancio questi fondi vengono tolti alla Campania e destinati dal Governo e dalla maggioranza gialloverde ad interventi ambientali su tutto il territorio nazionale». «Tanto, - continua il deputato dem - come se non bastasse, già il taglio di 800 milioni del Fondo sviluppo e coesione e l'eliminazione di 850 milioni di euro per il cofinanziamento necessario all'utilizzo dei Fondi strutturali europei soprattutto nel Mezzogiorno». «Insomma, - conclude De Luca - invece di trasferire maggiori risorse al Sud, il Governo M5S e Lega taglia al Mezzogiorno e, in particolare, alla Campania, per redistribuire fondi in altre aree del Paese. È una vergogna».

Venerdì 28 Dicembre 2018, 13:41

