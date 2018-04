De Luca, la Regione punta sui social: ingaggiato il «guru» di Di Maio

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Mercoledì 4 Aprile 2018, 08:47 - Ultimo aggiornamento: 04-04-2018 09:37

Per settimane l'ha detto più volte, in pubblico e in privato, che voleva un cambio di marcia nella comunicazione sui social network. Passaggio non più rinviabile dopo la debacle pd del 4 marzo che ha riscritto le regole e le modalità della comunicazione politico-elettorale. Questione di giorni, la gara è stata già espletata e manca solo la firma della delibera per l'affidamento, e il governatore Vincenzo De Luca avrà una nuova società che lo seguirà su Facebook e gli altri canali social. Si tratta della «DeRev» con sede a Milano e Napoli. Ma, ironia della sorte, la company è guidata da Roberto Esposito, lo stesso comunicatore che ha aiutato per molti mesi il grillino Luigi Di Maio quando sedeva alla vicepresidenza della Camera.Nei mesi in cui serviva qualcuno capace di fiutare l'aria sui social, orientare il pensiero per evitare post o tweet senza scatenare insulti o, peggio, messaggi opposti. Ed ecco Esposito, classe 1985 di Vallo della Lucania, ex blogger con una laurea in ingegneria, che con l'ex sindaco di Salerno ha un pregresso durante le regionali del 2015 quando per gli lanciò una campagna di crowdfunding per sostenere la sua candidatura. Siamo agli inizi di aprile, esattamente tre anni fa, e al governatore serviva sostenere la sua candidatura «in modo totalmente democratico e trasparente». «Né padroni, né padrini, dunque, e soprattutto niente banche per finanziare la campagna, in vista delle elezioni», diceva in quei giorni in un video in chiedeva i fondi.Stavolta, invece, il problema è diverso. Dopo il voto del 4 marzo è necessario un cambio di passo nella comunicazione di palazzo Santa Lucia. Meno aggressiva ma, sopratutto, capace di competere con avversari più a loro agio sul terreno dei social. Anzitutto i grillini che su questo terreno hanno stracciato tutti gli avversari alle ultime politiche ma anche de Magistris, probabile avversario per la prossima sfida di palazzo Santa Lucia. Politici che riescono a canalizzare i messaggi, trovare l'algoritmo giusto per moltiplicare tutto attraverso i motori di ricerca. E poi per il governatore occorre ora puntare più su Napoli (e i napoletani) dove il governatore non riesce a veicolare, come vorrebbe, quanto fatto alla Regione in questi quasi tre anni. E se il politico De Luca non ama i giornali e si concede solo con i suoi appuntamenti settimanali su un paio di tv locali, ora si rende conto come occorra una strategia nuova in vista delle regionali del 2020. E non fa nulla che nel passato della società, nata come semplice start up ma capace di fare passi da gigante nella comunicazione, ci sia una collaborazione proprio con l'«odiato» Luigi Di Maio.