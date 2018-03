De Luca, attacco a de Magistris: «Liberare Napoli dai violenti prima di una tragedia»

Venerdì 16 Marzo 2018, 16:59 - Ultimo aggiornamento: 16-03-2018 17:02

«C'è un clima non più tollerabile di violenza a Napoli. È arrivato il momento di parlare chiaro: questo clima va interrotto prima che si trasformi in una tragedia. E chi continua a giocare con la violenza, anche tra le istituzioni, deve farla finita». Non nasconde preoccupazione il governatore della Campania Vincenzo De Luca nel suo abituale appuntamento di Lira Tv. Per De Luca - nel giorno in cui è morto il vigilante aggredito la settimana scorsa nei pressi della stazione metro di Piscinola - il problema sicurezza va posto al primo punto. «Sono mesi, anni, che abbiamo una città in mano a bande di violenti e non c'è iniziativa pubblica che possa essere fatta senza l'irruzione di queste bande. Siamo arrivati al punto che hanno fatto irruzione in un ospedale una decina di dementi e inspiegabilmente c'è chi nelle istituzioni ha espresso compiacimento». «Questo clima di violenza - spiega De Luca - va interrotto perche si stanno verificando episodi che possono portare a una tragedia. Sono decine ormai gli episodi. Ne parlerò con il ministro dell'Interno. Siamo arrivati alla bomba all'università Federico II, oltre alle babygang, alle aggressioni ai ragazzi. C'è un problema di responsabilità di tutte le istituzioni - sottolinea il governatore - nessuno può giocare con la violenza e il dissenso non c'entra niente. C'è chi continua a giocare per ragioni di violenza politica: è ora di farla finita e di parlare chiaro. Davanti alla violenza - conclude - si fa muro almeno tra persone responsabili e serie prima che succeda qualche tragedia».