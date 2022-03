De Luca: «Liste ad esaurimento per chiudere con tutti i precari della Campania»

«Sui precari abbiamo fatto una proposta seria e credibile al Ministero del Lavoro: istituiamo un ruolo speciale, cioè un elenco di dipendenti precari, che viene finanziato in maniera certa dallo Stato italiano. Un ruolo speciale a esaurimento, cioè vengono inseriti tutti i precari e questa lista si svuota a mano a mano che i dipendenti vanno in pensione, così chiudiamo le aree di precariato eterno che abbiamo in Campania. Alternative non ce ne sono: se qualcuno dice 'assumiamo tutti quantì, ci dica con i soldi di chi». Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, oggi a Grottaminarda, interpellato sulla situazione degli operai forestali.

In Campania, ha aggiunto De Luca, «sono complessivamente 13mila i precari che abbiamo ereditato grazie all'eleganza amministrativa di chi c'è stato nei decenni precedenti». De Luca ha ricordato che «Ai forestali la Regione Campania ha destinato in 5 anni mezzo miliardo di euro, per garantire il trattamento economico. Ovviamente il problema dei forestali si è trascinato per anni e la Regione Campania non c'entra niente, sono tutte assunzioni fatte dai Comuni o dalle Comunità montane senza avere i soldi per pagare i forestali. Quindi la Regione Campania è subordinata per tutelare gli stipendi, qualche anno fa erano 2.700 e ora credo siano poco più di 2mila, e investendo mezzo miliardo di euro in 5 anni. Queste risorse sono state reperite dai fondi europei, quindi bisogna sapere che non si può tirare la corda oltre, perché altrimenti l'Europa ci chiede di restituire i soldi. Dobbiamo imparare tutti quanti che quando si fanno assunzioni bisogna garantirsi prima le risorse per pagare quelli che vengono assunti».