De Luca, chiederemo a Mattarella di essere ricevuti con i sindaci

Lo annuncia il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, in merito alla sua battaglia per lo sblocco dei Fondi di sviluppo e coesione.

«Sblocco dei fondi Fsc per il Sud, per i Comuni, per la cultura. Chiederemo un incontro al Presidente della Repubblica. Chiederemo di essere ricevuti con una delegazione di sindaci per spiegare le ragioni di questa battaglia», spiega De Luca.