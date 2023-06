Le parole del presidente della Regione hanno attraversato la città come una scossa elettrica: «A Napoli la borghesia è poco produttiva, troppo dormiente, troppo subalterna al potere», ha detto Vincenzo De Luca a margine di un evento. Parole che hanno acceso la miccia della polemica, che hanno sollecitato risposte più o meno piccate, che hanno convinto tanti a scendere in campo per spiegare al Governatore che Napoli non è come l'ha presentata lui.

«Mi permetto di dissentire dalle parole del presidente della Regione - Massimo Di Porzio, presidente di Confcommercio, commenta con severità - sinceramente non vedo questa rilassatezza nel tessuto napoletano che, anzi, si distingue per la vivacità delle aziende storiche e l'intraprendenza dei giovani che hanno deciso di investire in settori come il commercio, il turismo e i servizi, che sono la vera forza e vocazione della nostra città. Vi assicuro che ci vuole coraggio, a restare in questa terra». Di Porzio chiarisce anche che «vedo tanti che costruiscono con coraggio, per niente subalterni alla politica, anzi. Io credo che la Campania sia una delle regioni (e Napoli in particolare), in cui ciò sono meno imprenditori prestati alla politica. Concludo dicendo che poi questa visione di una borghesia che si gode la ricchezza passivamente e non collabora alla vita civile, è superata: oggi chi fa impresa lo fa in maniera consapevole e impegnata, perché non ti regala nulla nessuno e basta poco per chiudere o per andare in difficoltà, la pandemia ce lo ha insegnato».

Per Francesco Caia, già presidente dell'Ordine degli avvocati e della Fondazione Banco di Napoli «Ogni generalizzazione è sbagliata, anche quella fatta da De Luca sulla borghesia. Io intorno a me vedo una città in continuo movimento e in cerca di crescita. Forse manca la capacità di fare rete, di mettere assieme tutti gli attori del processo di sviluppo, ma credo che questa sia una prerogativa che spetta proprio all'amministrazione locale e alla politica, cioè proprio allo stesso Governatore De Luca».

Dall'osservatorio di Foqus ai Quartieri, Rachele Furfaro spiega di non aver ascoltato personalmente l'intervento di De Luca ma chiarisce «Rifuggo sempre da ogni generalizzazione. La borghesia è una categoria frastagliata che la sociologia ha ampiamente superato. Conosco molte persone che hanno dedicato e dedicano il proprio impegno a favore dello sviluppo della città, fuori da ogni interesse economico, anzi assumendo una responsabilità pubblica o riempendo vuoti che l'amministrazione pubblica non riesce a coprire o servizi che ha rinunciato a garantire. Nel mio piccolo, io stessa ho promosso e mi impegno quotidianamente in un progetto educativo a favore dei Quartieri Spagnoli e delle famiglie fragili di quell'area. E diversi illuminati imprenditori e professionisti napoletani (forse appartenenti alla borghesia della città?) ci hanno in questi anni sostenuto e affiancato. Altri è noto che sono diventati promotori di progetti e azioni che in diversi modi e progetti hanno migliorato o contribuito allo sviluppo della città. Certo, è sempre vero che si potrebbe fare di più».

Anche Gianni Simioli, conduttore radiofonico e showman, chiede di evitare la generalizzazione e di scindere la questione in due diramazioni: «Se per borghesia si intende il mondo della media e grande impresa, sono d'accordo con De Luca: vivono in un mondo a parte e badano solo ai loro interessi, piccoli o grandi. C'è, però, dall'altra parte, una grande porzione di città che ogni giorno lotta per crescere, penso alle associazioni nelle periferie, alle aziende dei giovani che si impegnano nel commercio o nel turismo: ecco, quella parte di borghesia non dorme e non si appiattisce alla politica ma è il motore che trascina, quotidianamente la città».

Il presidente di Federalberghi, Salvatore Naldi chiarisce «rispetto l'opinione del Governatore e degli intellettuali che si sono espressi sulla borghesia in termini critici. Tengo, però, a precisare che la borghesia napoletana non è mai rimasta ferma a giocare a carte, per questo non ci riconosciamo nella rappresentazione fatta da De Luca, avendo partecipato, da protagonisti, alla ricostruzione di questa città dal secondo dopoguerra, e contribuendo, ogni giorno, alla realizzazione di migliaia posti di lavoro. Le nostre Istituzioni dovrebbero essere meno litigiose e fare più politica seria e costruttiva».

Dalla chiesa di Santa Luciella, nel cuore del Centro Storico, l'associazione Respiriamo Arte è la rappresentazione vivente della capacità di creare opportunità partendo da zero. Oggi Santa Luciella, con il famoso "teschio con le orecchie", è tra le mete turistiche più ricercate della città: «Quando abbiamo iniziato, invece, questa era una delle tante chiese abbandonate di Napoli - racconta il giovane presidente Massimo Faella - abbiamo lottato anni per ottenere l'affidamento, ci siamo battuti per cercare fondi per il recupero e, ancora oggi, lottiamo quotidianamente per trovarne altri. Siamo in tre; dopo un solo lustro di attività questo luogo offre lavoro ad altre otto persone. Non so se possiamo dirci parte della borghesia, ma certamente non siamo stati "dormienti" e non ci siamo mai sentiti ostaggio del potere».

Faella è un fiume in piena, spiega che l'eventuale polemica politica non gli interessa, chiarisce, però, che «lungo il nostro percorso abbiamo incrociato decine di giovani con la nostra stessa tenacia, una costellazione di gruppi e associazioni che creano impresa, lavoro, occasioni; ci siamo imbattuti in tantissimi professionisti che hanno sostenuto il nostro entusiasmo e hanno deciso di accompagnare il nostro progetto. Insomma, intorno a noi non c'è mai stata una borghesia dormiente ma una Napoli attiva e propositiva».