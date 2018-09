Mercoledì 12 Settembre 2018, 13:07

«Sul tema della sicurezza, a cominciare dal Pd, non è che ci sono ritardi, c'è una totale assenza di programmi. Non si è ancora capito che, oggi come oggi, i due bisogni fondamentali dei cittadini sono il lavoro è la sicurezza. Una forza progressista che non parla di sicurezza, per quello che mi riguarda, può chiudere i battenti perché è una forza inutile». Lo ha detto a Salerno il governatore della Campania, Vincenzo De Luca a margine di una conferenza stampa.