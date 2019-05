Il governatore della Campania Vincenzo De Luca, nella sua forte critica al Movimento Cinque Stelle per alcuni appuntamenti con i candidati sindaco in ospedali campani, ha attaccato in particolare il vicepremier Luigi Di Maio: «Sono cialtroni - ha detto - e mi riferisco in particolare a Di Maio, un grande truffatore politico che ha fatto finta che volevano togliere i partiti dalla sanità, ora sono io che li diffido a non portare i partiti nella sanità».



«Un messaggio a Salvini in arrivo a Napoli? No, stavo solo cercando di contattare Attolini per fargli preparare un bel vestito» ha proseguito il presidente. «Parliamo del sarto - ha spiegato - che ha confezionato gli abiti per il film 'La grande bellezzà. Voglio regalare a Salvini un vestito della grande sartoria napoletana così si toglie quei giubbini, perché non se ne può più».



«Leggiamo che il ministro Grillo vuole rescindere il legame tra politica e sanità. Contemporaneamente annuncia passerelle negli ospedali con i candidati alle amministrative, ad Avellino come ad Ariano Irpino» ha quindi scritto De Luca su Fb, parlando di «ennesima cialtronata Cinque stelle».

Martedì 14 Maggio 2019, 13:40 - Ultimo aggiornamento: 14-05-2019 13:53

