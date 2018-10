«Al pronto soccorso dell'Ospedale del Mare abbiamo avuto mercoledì scorso 200 accessi, ovviamente ci sono state tre barelle. Se arrivano tante persone staranno mezza giornata sulle barelle come capita a Londra, Parigi, Milano e New York ma c'è sempre l'imbecille che fa la foto e va a metterla su Facebook». Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca a Lira Tv. «L'ospedale del Mare ha già livelli di accesso al pronto soccorso come il Cardarelli. Il 118 ha portato pazienti da San Giorno a Cremano, Portici, Ercolano. Ma se non ci fosse stato dove sarebbero andati? Rispetto ad anni fa ora c'è il, pronto soccorso al Cardarelli, al Cto e all'Ospedale del Mare che entro anno sarà finito in toto. In più abbiamo riaperto Frattamaggiore, potenziato Giugliano e Pozzuoli».



De Luca ha anche spiegato che la Regione ha raggiunto «un accordo - ha detto con i medici di famiglia che saranno coinvolti nei programmi degli screening oncologici e nelle campagne di vaccinazione tra cui quella influenzale. È decisivo il ruolo dei medici di medicina generale, segnaleranno sulla piattaforma informatica della Regione tutti i passaggi che hanno con i loro pazienti, se si individuassero pazienti con risultati positivi allo screening oncologico saranno indirizzati allo screening di secondo livello, faremo così passi avanti decisivi nella prevenzione».

Venerdì 19 Ottobre 2018, 17:51

© RIPRODUZIONE RISERVATA