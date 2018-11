De Luca, parolacce alla signora dal palco e in platea piovono applausi

Mercoledì 14 Novembre 2018, 17:30 - Ultimo aggiornamento: 14-11-2018 17:31

L'episodio delle formiche all'ospedale San Giovanni Bosco «è stato un episodio sgradevole, grave». Lo ha detto il presidente della Regione Campania, Vincenzo de Luca, in un passaggio del suo intervento a San Giorgio a Cremano. «Per noi tutti è stato un pugno nello stomaco ma è un episodio per il quale stiamo cercando i responsabili, ma sapendo che può succedere, non è che ci sia stata una situazione di abbandono o di barbarie».Nel corso dello stesso intervento, il governatore è inciampato in una gaffe zittendo con una parolaccia una signora che aveva cercato di interromperlo: «Chi è? Dopo signo', dopo. E che sfac...». Dalla platea di Villa Bruno sono partiti applausi, mentre di tutt'altro tenore sono stati i commenti degli utenti social, quasi tutti negativi.Il video è stato rilanciato dall'assessore comunale allo Sport Ciro Borriello. «Sono 23 anni che faccio politica - dice Borriello - e nessun leader di partito mi ha mai abituato a questo tipo linguaggio. Non voglio tirare in ballo Berlinguer o Moro, ma neppure l'epoca craxiana ci consegnava politici con tale linguaggio. In platea, in molti ridacchiavano. Mi dispiace, non è questo il modo per far sentire la voce, terminologia imbarazzante. La bravura si dimostra con i fatti. Ma forse - conclude Borriello - quello era Crozza, non era De Luca».