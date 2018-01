Parla senza mezzi termini di «volgarità» e di «cafoneria» il presidente della Giunta regionale della Campania, Vincenzo De Luca, rispetto a chi polemizza sull'eventuale candidatura del figlio Piero alle prossime elezioni politiche in un collegio della Campania. «Un mio congiunto ha fatto questa proposta: voto segreto sulla candidatura da parte dei dirigenti del partito, curriculum pubblico per distinguere i somari da chi ha qualcosa da dire e chiarimento su chi vive di politica o del suo lavoro. E quindi si candida soltanto per una passione e per la candidatura non bisogna chiedere il permesso a nessuno, come garantisce la nostra Costituzione», ha aggiunto De Luca

Sabato 20 Gennaio 2018, 15:17 - Ultimo aggiornamento: 20-01-2018 17:06

