De Luca e il Ponte sullo Stretto: «Spero regga, è sviluppo per il Sud»

«Spero che regga ovviamente perché l'immagine è bella dal punto di vista estetico e architettonico. Credo che sia un'infrastruttura necessaria e mi auguro che il governo abbia la concretezza e la capacità operativa per andare fino in fondo». Lo ha detto il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, in relazione alla realizzazione del ponte sullo Stretto.

Arrivando al Festival Euromediterraneo dell'economia, De Luca ha affermato: «Può essere sicuramente un'occasione di sviluppo per il Sud, per le aree estreme del Sud, ma ci vuole anche qui capacità di governo e concretezza amministrativa».