De Luca presenta il Programma Fesr 21/27: «Ma per sbloccare i Fondi coesione pronti al ricorrere al Tar»

Un mastodontico programma di investimenti pubblici, articolati in cinque sfide prioritarie, che spaziano dalla ricerca, passando per la mobilità sostenibile, fino allo sviluppo territoriale integrato. Sono i punti salienti che la Regione Campania intende applicare nel ricco Programma Campania FESR 21/27, un disegno lungimirante volto a rafforzare il sistema socio-economico regionale con la mission di ridurre ogni tipo di disuguaglianza tra i cittadini del territorio. Accompagnandoli, contestualmente, verso una netta transizione green e digitale.

Dopo l’approvazione della Commissione europea, avvenuta ad ottobre 2022, nel pomeriggio di oggi è stato così presentato all’hotel Vesuvio di Napoli il piano, partorito da Palazzo Santa Lucia, per il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale nell’ambito della nuova Agenda 2021-2027. La Campania avrà a disposizione circa 5miliardi e 200milioni di euro, di questi oltre 3,8 miliardi sono la quota di cofinanziamento da parte dell'Unione Europea.

Ad intervenire all’esposizione del FESR 21/27 sono stati: Sergio Negro Autorità di Gestione PR Campania FESR 2021-2027, Lucio Paderi DG Regio Commissione Europea, Stefano Lambertucci DG Regio Commissione Europea e il Presidente della giunta regionale, Vincenzo De Luca.

Tra gli interventi, proposti nelle cinque sfide lanciate dalla Regione che guarda già al suo futuro, alcuni rilevanti investimenti coinvolgono anche il capoluogo: «I progetti più caratterizzanti per Napoli – fa sapere Lucio Paderi, funzionario della Commissione europea direzione generale politiche regionali e responsabile per i programmi della Campania - riguardano la mobilità sostenibile, a partire dal completamento della Linea 1 della metropolitana».

Il programma FESR 21/27 finanzia infatti la realizzazione di ben dieci treni del metrò partenopeo, che dovrebbero entrare in servizio verso fine 2024 permettendo alla Linea 1 di abbassare drasticamente i tempi di attesa per gli utenti: «Le frequenze – prosegue Paderi – dovrebbero passare dai 15/20 minuti attuali a circa 7/5 minuti che sono l’obbiettivo minimo.

Sempre nel programma abbiamo poi anche inserito i lavori per il completamento della Linea 6 che dovrebbe essere pienamente operativa intorno al giungo del 2025».

Nel programma, inoltre, è previsto anche un importante intervento di riqualificazione per il centro storico di Napoli perché «avere un centro restaurato ed accessibile al turista è un obbiettivo primario da perseguire, visti anche i boom di presenze registrati negli ultimi tempi».

«Abbiamo dimostrato che siamo pienamente in regola con la capacità di spesa dei fondi strutturali europei». Spiega, invece, il titolare di Palazzo Santa Lucia, Vincenzo De Luca, senza nascondere la dovuta soddisfazione del momento. Per il Por Fesr 2014-2020, rende noto il governatore, la Regione Campania aveva una dotazione di circa 3 miliardi e ottocento milioni ed è stata programmata la spesa per oltre 4 miliardi. Per una spesa certificata che ad oggi si attesta intorno al 71 per cento con un miliardo ancora a disposizione per completare il programma.

Ma se i fondi strutturali sono arrivati per «il capitolo sviluppo e coesione non si è mossa una foglia» denuncia De Luca ricordando che si tratta di fondi bloccati ormai da 12 lunghi mesi: «Sinceramente è una cosa irresponsabile, in un anno avremmo potuto fare progetti, gare per realizzare opere e siamo invece paralizzati. Noi dovremmo ricevere 5,6 miliardi di euro che non arrivano».

«E' evidente – tuona il presidente della Giunta regionale - che se entro il mese di luglio non arrivano le risorse, non si riunisce il Cipes e si formalizza l'invio di questi fondi alla Regione Campania, impugneremo il silenzio diniego da parte del Ministero e del Governo e dopo di che andremo davanti al tribunale amministrativo della regione Lazio come già abbiamo fatto per il riparto del Fondo sanitario: quando facevano finta di non sentire, abbiamo impegnato il silenzio diniego e alla fine hanno sbloccato almeno la metà di quello che dovevamo avere, però comunque si sono mossi, ma solo dopo che è intervenuto il Tar del Lazio. Non vorremmo fare questa cosa che francamente è indegna di un Governo dell'Europa».