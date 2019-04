De Luca: «Regione, alcuni consiglieri d'opposizione vogliono fare gli imbecilli»

Giovedì 4 Aprile 2019, 13:08

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Evitiamo di fare polemiche inutili: se ci sono problemi politici è bene che emergano, se ci sono problemi di impegni dei consiglieri su Consigli regionali francamente sulle palle, è evidente che non c'è una grande motivazione a partecipare». Così il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, rispondendo a una domanda sulle ultime sedute del Consiglio regionale della Campania saltate per mancanza del numero legale.«Ci sono colleghi dell'opposizione - ha aggiunto De Luca - che pensano che fare opposizione significhi fare gli imbecilli, ma questa non è opposizione. Ci vuole senso delle istituzioni e un pò di senso di reponsabilità da parte di tutti quanti. Quando bisogna affrontare le questioni più di sostanza il Consiglio regionale ha dato prova di grande serietà e impegno».De Luca ha sottolineato il fatto di essere «il presidente di Regione che ha partecipato di più ai Consigli regionali, è una cosa mai vista. Non è che il presidente del Consiglio partecipa ai lavori della Camera o del Senato, ma per rispetto del Consiglio regionale sono stato presente a praticamente tutte le riunioni. Poi, se venerdì fissano il Consiglio e io devo prendere l'aereo per andare al Vinitaly a Verona, credo di essere giustificato. Capita anche ad altri colleghi, allora ci vorrebbe un pò di buon senso e di senso delle istituzioni in più», ha concluso De Luca.