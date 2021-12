De Luca, Manfredi e piazza Garibaldi: «Condivideremo gli avvisi di garanzia»

Il progetto di trasformazione urbanistica dell'area del centro di Napoli compresa tra piazza Garibaldi e l'uscita dell'autostrada «sarebbe una cosa straordinaria, io la sogno. Non so quanti avvisi di garanzia avremo, spero che condivideremo con Gaetano Manfredi anche questo gemellaggio. Non ti mancheranno, abbi fede». Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, intervenuto alla presentazione del progetto di riqualificazione di Palazzo Penne nel centro antico partenopea, rivolgendosi al sindaco di Napoli Gaetano Manfredi.

De Luca ha illustrato il progetto elaborato dalla Regione Campania per l'area a ridosso di piazza Garibaldi che prevede anche la realizzazione di una nuova sede della Regione, «un'opera di architettura contemporanea» per la quale «faremo un concorso di idee e vediamo se ci arriva qualcosa di straordinariamente bello». Intorno alla sede della Regione Campania saranno realizzati un parco pubblico e «l'interramento delle linee della Circumvesuviana, dei collegamenti con le Ferrovie dello Stato e con la metropolitana e il traffico su gomma. Una grandissima trasformazione urbana che abbia il segno della modernità europea e dell'assoluta funzionalità, con il blocco degli ingressi nella città di tutti i flussi di traffico su gomma e ferro che oggi registriamo».