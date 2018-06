Martedì 26 Giugno 2018, 18:57 - Ultimo aggiornamento: 26-06-2018 19:17

«Infrastrutture e servizi di mobilità di ottimo livello sono il modo migliore per accompagnare l'onda di turismo che arriva in Campania. Dobbiamo rendere permanente e consolidato il flusso turistico cresciuto a volte nonostante certe amministrazioni e certi consigli ccomunali». Lo ha detto il presidente della Giunta regionale, Vincenzo De Luca, nel corso del lancio delle linee di collegamento con navi veloci Alilauro sulle coste della Campania per l'estate. «I flussi vanno e vengono - ha sottolineato il governatore - noi dobbiamo stabilizzarli, e la qualità dei servizi è essenziale per questo. Per questo abbiamo deciso di investire con un progetto triennale collegando le aree più belle della Regione anche sulla scorta de successo degli anni scorsi con uma media di 30.000 viaggiatori stagionali. Spiccano i nuovi servizi per Seiano, ma si parte dai Campi Flegrei e poi Napoli, la Costiera Sorrentina, la costiera amalfitana e il Cilento, terra benedetta da Dio. Una cosa magica, con un servizio più ecocompatibile, meno stressante e a prezzi accessibili».De Luca ha sottolinato che il rafforzamento del turismo in Campania si fa perseguendo anche «l'altro obbiettivo strategico - ha detto - completare la depurazione delle acque nel litorale domizio, nell'area cilentana, sono interventi da fare per non perdere turisti».