De Luca e la ruota panoramica a Napoli: «Non mi piaceva, soprattutto sul lungomare»

«La ruota panoramica di Napoli? Avevo altri pensieri in questo momento, se volete la mia opinione sono contro le ruote panoramiche, non mi piacciono soprattutto collocate sul lungomare». Lo ha detto il governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca commentando l'inizio della costruzione e poi la bocciatura della ruota panoramica nell'area di piazza Municipio a Napoli.

«Se la ruota la facciamo nell'area interna - ha detto De Luca - senza pregiudicare il panorama va bene, è un'attrazione. Ma metterla sempre sul lungomare o dove c'è già tanta gente, non va bene. Dobbiamo educare chi la costruisce ad andare in zone semiperiferiche che si vivacizzano e non si disturbano scenari e panorami belli già affollati».

«C'è un'invasione di turisti nell'Italia intera e anche in Campania, a Napoli, ma anche a Salerno e in altre aree. Questo consente all'Italia di reggere per l'importanza del comparto turistico, insieme all'edilizia».

«Il 2023 - ha aggiunto - però non sarà semplice anche per le incognite sulle forniture energetiche ma soprattutto perché alcune decisioni sul Sud ancora non vengono prese dal Governo. Ricordo che il riparto delle risorse Fsc», il Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, «resta bloccato a Roma e la Campania aspetta, perché dovrebbero arrivare qui 5,5 miliardi e nessuno si decide. Mentre si accapigliano per la legge bilancio ci sono emergenze sul sud senza alcuna attenzione».