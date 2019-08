De Luca: «Salvini qui a Ferragosto? Accogliamo la pecorella smarrita»

Venerdì 2 Agosto 2019, 17:20

«A Ferragosto verrà Salvini a Castel Volturno, lo dobbiamo accogliere a braccia aperte, siamo solidali e caritatevoli, accogliamo le pecorelle smarrite, dimentichiamo che per un decennio ha calpestato la dignità di Napoli e del Sud, si è pentito e viene in ferie in Campania siamo contenti». Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca nel corso del suo spazio settimanale a Lira Tv, commentando l'annuncio del ministro degli Interni che a Rerragosto sarà a Castel Volturno, in provincia di Caserta.«È giusto - ha aggiunto De Luca - che faccia un pò di espiazione, ha cercato di emendarsi. Gli domanderemo malignamente: 'quando bisogna distribuire i soldi pubblici, tu rispetto alla Campania vuoi partire dalla spesa storica o vuoi fare la persona seria e accetti la linea della Regione Campania che tiene insieme il rigore amministrativo, l'efficienza ma anche un'operazione verità per dire agli italiani quante risorse vere arrivano al sud?'».