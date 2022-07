De Luca scatenato, nuovo affondo contro il ministro Speranza

«Come io sostengo, abbiamo un ministero della Salute che è virtuale in questo momento in Italia. Se penso solo alla comunicazione che stanno dando per la quarta dose mi viene il mal di fegato per il livello di confusione e di improvvisazione e anche di contraddittorietà del messaggio». Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, a margine della conferenza stampa sulla ristrutturazione degli antichi ospedali nel centro di Napoli.

APPROFONDIMENTI LE REGOLE Quarta dose, ecco come prenotare, dove e quando farla: il vademecum IL CASO «Estate più serena per chi con quarta dose... LA PANDEMIA Omicron 5, picco (quasi) raggiunto: che estate sarà? Vacanze:...

«Partiamo - ha detto - con la campagna di vaccinazione per la quarta dose e contemporaneamente diciamo che però stiamo sperimentando un altro vaccino completamente diverso, che tutela dalle varianti. Come si può fare in queste condizioni una campagna di vaccinazione?».