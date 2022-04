Multa Ue per l'emergenza rifiuti in Campania, De Luca: «Ridotta di un terzo grazie al governo regionale»

«L'Italia subisce una sanzione europea per infrazione ambientale di 120mila euro al giorno. Grazie al lavoro fatto dal governo regionale abbiamo avuto finalmente la riduzione di un terzo della sanzione europea». Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca nel corso di una diretta Facebook.

«Noi avevamo avuto una prima sentenza di condanna nel 2010 e poi nel 2015, visto che la Regione Campania non aveva fatto niente, c'è stata la sentenza della Corte di giustizia con la quale si è sanzionata l'Italia per 120mila euro al giorno. Grazie all'impegno della Regione, dell'assessorato all'ambiente e dell'ufficio legislativo - ha aggiunto De Luca - abbiamo iniziato a risparmiare i primi 40mila euro perché si è verificato l'avvio effettivo dell'impianto di Caivano e siamo arrivati a portare fuori dalla Campania già un milione di tonnellate di ecoballe.

A luglio parte l'impianto di Giugliano e contiamo di ridurre di un altro terzo la sanzione europea fino ad eliminarla completamente con l'avvio dei primi impianti di compostaggio. Non so come vogliamo chiamarlo questo risultato, diciamo che è una cosa importante e che è il frutto dell'impegno di una Regione che ha lavorato in questi anni con una tenacia quasi ossessiva per risolvere le emergenze storiche della Campania».