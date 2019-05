L'ospedale Cardarelli senza lenzuola, ira De Luca: «Al Viminale un perfetto idiota»

Giovedì 23 Maggio 2019, 13:03 - Ultimo aggiornamento: 23-05-2019 13:16

«Ieri ho avuto il sangue agli occhi per il farabuttismo e l'imbecillità, sono diventato intollerante per la clamorosa divaricazione tra notizie idiote che servono a far vedere qualche copia di giornale e il lavoro immane che facciamo». Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, parlando del caso delle lenzuola all'ospedale Cardarelli.«Stiamo sputando sangue per fare di questa sanità la migliore d'Italia - ha aggiunto De Luca - ma poi c'è il farabuttismo e imbecillità per cui ti trovi nei tg nazionali mentre muoiono persone nei pronti soccorso nelle altre regioni, ma mancano le lenzuola a Cardarelli».«Non sappiamo chi è la fonte del Viminale che ha prodotto la nota diffusa dalle agenzie di stampa. Trattasi di un perfetto idiota. L'ospedale Cardarelli non ha rallentato assolutamente nulla. Non c'è stata e non c'è alcuna emergenza. Quanto alle lenzuola, Salvini può sempre regalarle ai balconi d'Italia perché la richiesta è ormai da record».«La notizia non erano le lenzuola ma la battaglia della Regione Campania per cacciare dalla sanità la camorra e i delinquenti. L'American Laundry ha una interdittiva antimafia e in caso di interruzione di pubblico servizio, o se qualcuno si permette di fermare le forniture, intervengano carabinieri, polizia e guardia di finanza, perché non siamo ancora nell'Africa subsahariana - insiste De Luca - La Soresa ha fatto subentrare la seconda classificata della gara con una clausola che prevede che i dipendenti che lavorano negli ospedali siano assunti dalla nuova azienda. Qualcuno pretendeva che la nuova azienda assumesse anche quelli nella struttura centrale dell'American Laundry, i centralinisti e gli amministrativi. Questa non è lotta sindacale ma delinquenza doppia perché si fa sulla pelle dei malati».«Quota 100 è un'altra imbecillità di Salvini, puoi mandare in pensione anche i quarantenni, basta che programmi concorsi per non lasciare i posti scoperti. Siamo in mano a dei primitivi, sono dei Neanderthal, tra 40mila anni arriverà al Sapiens Sapiens. Va in giro con giubbini di pelle di capra - ha ancora detto il il presidente della Regione Campania - Salvini va da mesi in giro per l'Italia, il suo è un immenso picnic che dura da mesi».«Mi viene da piangere - prosegue De Luca - a pensare che Falcone e Borsellino sono morti per avere un'Italia come quella che abbiamo oggi, con dei cialtroni al governo. Non era l'Italia che sognavano».