De Luca: «Via Marina, la Regione perde 20 milioni. Colpa del Comune»

«Siamo gli unici che abbiamo fatto investimenti, per il resto encefalogramma piatto e in qualche caso paghiamo l'inefficienza dei cantieri chiusi, è il caso della città di Napoli». Lo ha detto il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, nel corso della trasmissione in onda su LiraTv. «Il cantiere di via Marina è stato finanziato dalla Regione per 23 milioni di euro - dice - avremmo dovuto fare la rendicontazione della spesa entro marzo 2019, non possiamo rendicontare nulla perché il cantiere è ancora aperto. E quindi la Regione Campania perderà una ventina di milioni per inefficienza del Comune di Napoli, queste sono le regole europee». «Ci auguriamo di non perdere altri 90 milioni per i lavori sulla linea 6 della Metropolitana, stiamo in forte ritardo - aggiunge - stiamo cercando di contrattare con l'Unione europea per una proroga dei termini perché perdere 20 milioni vabbè ma perderne altri 90 c'è da stare male».