De Magistris lancia l'allarme quota 100: «Napoli perderà altri vigili urbani»

Lunedì 4 Febbraio 2019, 11:31 - Ultimo aggiornamento: 04-02-2019 11:36

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«La coperta non è corta, è cortissima. L'unico dato certo, di fronte alle promesse fatte da altri, di organici che si dovevano rafforzare, e rimaste parole, è che noi siamo riusciti il 31 dicembre 2018 a immettere 53 poliziotti municipali di cui 36 nelle periferie e altri a coprire organici impoveriti ma è una goccia». Queste le parole del sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, a margine della celebrazione della festa della Polizia municipale.Il sindaco ha espresso «preoccupazione» per il provvedimento Quota 100. «Secondo le stime fatte - ha spiegato - da settembre avremo ulteriori contrazioni visto che l'età media dei dipendenti comunali e anche dei poliziotti municipali si alza arrivando attorno ai 60 anni e questo Governo non ci mette nelle condizioni di assumere, non ha eliminato vincoli finanziari e gabbie normative, non ha ridotto il debito storico e intanto elimina la liquidità per i Comuni. Il quadro è preoccupante ma noi non molliamo e cerchiamo a fare il massimo».De Magistris ha evidenziato che «spesso i nostri vigili operano in condizioni difficili e svolgono un lavoro egregio con professionalità, competenza e umanità rappresentando sul territorio l'amministrazione».