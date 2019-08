De Magistris alle Politiche, la sfida del sindaco di Napoli che dice addio a M5S

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Martedì 13 Agosto 2019, 08:46

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Con un posti su Fb il sindaco Luigi de Magistris rompe gli indugi: «Se il Presidente della Repubblica, garante degli equilibri costituzionali, dovesse maturare la scelta dello scioglimento della Camera e del Senato, ritengo sia venuto il nostro momento per candidarci alle Politiche». Lungo, lunghissimo il post del sindaco che ha il sapore di un manifesto politico a supporto della sua candidatura.Malgrado sia Ferragosto a Palazzo San Giacomo si stanno già preparando a mettere in campo i banchetti per raccogliere le firme per la corsa al Parlamento e non solo. Perché il voto anticipato a ottobre significa che nella primavera del 2020 ci sarà l'election day per Regione e Comune. Nella sostanza un terremoto istituzionale e politico. I cui prodromi si vedono già in queste ore con la corsa sfrenata al riposizionamento tanto dal lato progressista che da quello dei moderati e della destra.