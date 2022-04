De Magistris ad Assisi per la marcia per la pace: «No alla barbarie della guerra»

«Marcia Perugia-Assisi per la pace. Per Marcia Perugia-Assisi per la pace. Per dire no alla barbarie della guerra. Sì all'amore e no alla violenza. No all'invio delle armi che provocano ulteriori morti. Sì al dialogo e alla diplomazia per arrivare ad un urgente cessate il fuoco. Contro l'economia di guerra, gli imperialismi e la servitù ad un sistema che mette al centro il dio denaro. Credenti e non credenti uniti per la fratellanza universale ed un nuovo umanesimo. Solo i popoli possono mutare le politiche di governanti che ci hanno già trascinato di fatto in guerra. L'Italia ripudia la guerra e chi ha scelto la guerra ha tradito la Costituzione». Lo afferma Luigi de Magistris che ha partecipato alla marcia per la pace.

