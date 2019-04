Martedì 9 Aprile 2019, 12:09 - Ultimo aggiornamento: 09-04-2019 12:43

L'ospedale Incurabili di Napoli rischia di crollare a causa della mancata manutenzione del sottosuolo da parte del Comune di Napoli, tra condutture dell'acqua scoppiate e fogne abbandonate ma Luigi de Magistris se la prende con la Regione: «Sono molto preoccupato e arrabbiato - dice - perché la politica di impoverimento della sanità pubblica nel centro storico di Napoli che ha messo in campo negli ultimi anni la Regione Campania sta producendo effetti catastrofici non solo sui diritti e sulla salute dei cittadini ma anche sul patrimonio artistico, monumentale e culturale come la Farmacia degli Incurabili che è un gioiello di questa città».Il sindaco apre un altro conflitto alla vigilia del vertice, previsto per oggi, tra le istituzioni per salvare il presidio ospedaliero e la storica farmacia. Secondo de Magistris «serve una grandissima mobilitazione civile, culturale, politica e istituzionale per difendere i tesori di Napoli e contrastare una politica sanitaria completamente fallimentare. Sebbene abbiano avuto poteri speciali, commissariamenti e denari - ha concluso - stanno distruggendo giorno dopo giorno i presidi di salute pubblica». Nessun riferimento alle responsabilità oggettive del Comune sulla manutenzione della città e del suo sottosuolo.